Sarıyer’in ligin en az gol yiyen takımı olduğunu hatırlatan İsmet Taşdemir, galip gelerek uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti alıp şeytanın bacağını kırmak istediklerini kaydetti.

Taşdemir’in Sarıyer maçıyla ilgili açıklaması şöyle: “Sarıyer’le son derece zorlu bir maç oynayacaklarını da kaydeden teknik patron İsmet Taşdemir, “Sarıyer maçı da diğer maçlar gibi oldukça önemli bir karşılaşma. Rakibimizin konum itibariyle gösterdiği performans ve sezon içinde en az gol yiyen takım olması ile iyi defans yapan bir takım izlenimi veriyor.

Zor bir karşılaşma olacak. Bizim için de önemli bir maç. Kazanmayı çok istiyoruz. İnşallah şeytanın bacağını kırarak Çorum’a deplasman galibiyeti ile döneriz.”

(Spor Servisi)