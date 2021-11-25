Çorum FK, dün yaptığı antrenmanla yarın deplasmanda oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, saat 14.00’te otobüsle Trabzon’a hareket ederken, teknik direktör Ahmet Yıldırım “Kazanmaya gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

3 haftadır sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ve galibiyet alamadıklarını hatırlatan Ahmet Yıldırım, yarınki maçta galibiyet için oynayacaklarını söyledi. Yıldırım, “Son 3 maçımızda iyi oynamamıza rağmen bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince istediğimiz ve hak ettiğimiz galibiyetleri alamadık.

Bu maçları unuttuk ve şimdi tüm düşüncemiz yarın oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon maçını kazanmak. Trabzon zor deplasman. Kazanmaya gidiyoruz.

Hekimoğlu Trabzon, ligin yenilgisiz takımlarından ve zirve ortağı. Ama bizim de hedefimiz belli. Sezon sonunda şampiyon olmak ve kupayı Çorum’a getirmek istiyoruz. Bunun için de, kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Zaten, tüm maçlara 3 puan için çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Sakatlıktan çıkan Salih Zafer, Seçkin, Muhsin ve Batuhan’ın kadroda yer aldığını da kaydeden Ahmet Yıldırım, “Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız tam olarak hazır olmasalar da aramıza katıldılar. Onlardan da belli sürelerde yararlanmak istiyoruz. İyi bir kadromuz var.

Trabzon deplasmanında da forma vereceğimiz tüm arkadaşlar sahaya çıkıp kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi verecekler. Üç haftadır galibiyet sevinci yaşatamadığımız taraftarlarımızı, Hekimoğlu maçını kazanarak mutlu etmek istiyoruz. Onlar, bu takıma inansın ve güvensinler. Bizler sezon sonunda onlarla birlikte şampiyonluk kupasını kaldıracağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

