Hacettepespor maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden Kaya, “Hacettepespor maçı öncesinde, son iki maçını kazanmış, moralli ve formdaydık. Maç öncesi hazırlıklarımızı kazanmaya yönelik yaptık.

Olumsuz saha zemini şartlarına rağmen maçın her dakikası bizim kontrolümüz altında oynandı. 3 gol attık, 3 daha atabilirdik. Rakibe bir gol hediye ettik. Her şeye rağmen 3-1 kazandık. Galibiyetle devam ediyor görüntümüzü sürdürdük.

Buradan, oynayan ve oynamayan tüm futbolcularımı kutlamak istiyorum. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Kazanmaya devam ettiğimiz için mutluyuz. İnşallah aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Bu maçta da çok önemli bir taraftar grubumuz vardı. Onlara galibiyet sevinci yaşatacağımıza dair söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Takımlarını desteklemeye devam etsinler” şeklinde konuştu.

Her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini de yineleyen deneyimli teknik adam, “Bizim ilk yarı için ya da sezonun geneli için belirlediğimiz bir puan barajı yok. Her maçı kazanmak adına ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda gayet iyi gittiğimizi düşünüyoruz.

Hacettepe maçı artık geride kaldı. Önümüzde, sahamızda grubun güçlü takımlarından Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağımız kritik bir maç var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)