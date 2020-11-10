“Kazanmamız gereken maçı kaybettiğimiz için üzgünüz’

TVF Kadınlar 2.Lig 7.Grup 3.hafta maçında Çorum’da Ordu Çamlıkspor’a 3-2 kaybedilen maç hakkında Çorum Voleybol Spor Kulübü antrenörü Ali Haydar Teke açıklamalarda bulundu. Ordu Çamlıkspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını belirten antrenör Teke, maç içinde yapılan bariz hatalar sonucu maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Mağlubiyet için bahane üretmek istemediklerinin de altını çizen deneyimli antrenör, “ İki haftadır sakatlıklarla boğuşuyoruz. Son yaptığımız transferlerden Zümrüt Tek’in Fatsa maçının ısınma bölümünde el baş parmağı kırılmıştı. Bu nedenle Ordu maçında kendisinden fazla faydalanamadık. Takım kaptanımız Ayşe Bakacak’ın ise Ordu maçının ilk setinde sol el baş parmağı kırıldı ve maç boyunca kendisinden fazla verim alamadık. Smaçör mevkinde görev yapan oyuncularımızdan Sibel Özçelik’in ise omuz sakatlığı nüksetti ondan da yeterli verimi alamadık. Bu oyuncularımızın sakatlığı bizi Ordu maçında ciddi bir şekilde etkiledi. Bunun yanı sıra maça hakem hataları da eklenince mağlubiyet maalesef kaçınılmaz oldu.

Ben hiçbir zaman hakem hataları nedeniyle maçların kaybedildiğine inanan bir antrenör olmadım. Ancak Ordu maçının final setinde maçın seyrine etki edecek kararlar verildi. Ancak bunu bahane olarak görmüyorum. Önümüzde Trabzon, Osmancık ve Ünye maçları var. Bu 3 maçı kazanarak yeniden iddialı duruma gelebiliriz. Takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Bu şansız durumu bir an önce atlatmak için hem zihinsel, hem bedensel olarak çalışmalar yapıyoruz. Bu takımın Play-Off oynaması için elimizden gelenin en iyisini son düdüğe kadar yapmaya devam edeceğiz. Bizlere inananların yüzlerini kara çıkartmayacağız” dedi.

n taşıtların duruş­görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bağlantı yoluna kontrollü giriş yapmak için hızlarını düşürmeleri gerektiğinin tespit edildiği, terk edilen mevcut yola kontrollü geçiş için cep düşünüldüğü, ancak yolun sağ tarafında bulunan iksa duvarının yanal görüşü engellediği, arazide yapılan değerlendirmeler sonucunda bahse konu kesime sola sığınmalı bir kavşak tasarlanmasının görüş problemini çözeceği kanaatine varıldığı ve proje çalışmalarına başlanıldığı karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.”