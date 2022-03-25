“Kazanmamız gerek”

Çorum FK, Vanspor’la oynayacağı kritik maç için galibiyete odaklandı. Teknik Direktör Ergün Penbe, zor bir maç olacağına vurgu yaparken, “Kazanmak zorundayız” dedi.

Bodrumspor maçında kaybettikleri puanları telafi etmeleri gerektiğini kaydeden Ergün Penbe’nin açıklamaları şöyle: “Geçtiğimiz hafta, Bodrumspor karşısında, telafisi olmayan bir dakikada gol yedik. Bu gol bizi çok üzdü. 3 puan almış olsaydık, çok daha farklı olabilirdi.

Şimdi, içeride kaybettiğimiz puanı dışarıda almanın peşindeyiz. Hedefi olan, ligde iyi bir ivme yakalamış bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Biz de, hedefi olan, yarışın içerisinde olan bir takımız. Vanspor yenilmeyecek bir takım değil. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık.

Bundan sonraki süreçte, içeride tüm maçlarımızı kazanıp, dışarıda da toplayabildiğimiz kadar puan toplamımız gerekiyor. Vanspor maçı da, Bodrumspor maçı gibi Play-Off açısından oldukça önemli.

RAKİPLERDEN ÇOK SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYORUZ

Sakatlarımız çok fazla. Bu hafta yine 2 stoperimizi kaybettik. Takımlarla mücadeleden çok, sakatlarla mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu kadar sakat vermeyiz. Çoğu maça tam kadro çıkamadık. Bunun da kaybedilen puanlarda etkisi oluyor. Ama biz bu bahanelere sığınmadan alabildiğimiz kadar puan alıp kendimizi ilk 5’in içine atmak istiyoruz.

Takımımız bu puanları alacak güçte. O kalitede oyuncularımız var. Yeter ki, oyuncularım inansın. Onlar inandıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz de, oyuncularımızı bu yönde motive etmeye çalışıyoruz.

Zor bir maç bizi bekliyor. Umarım futbol şansı yanımızda olur ve iyi bir oyunla 3 puan alarak Çorum’a döneriz.”

(Hüseyin AŞKIN)

