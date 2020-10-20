“Kazanmaktan başka düşüncemiz yok’

Daha önceki planlamalarında ilk galibiyeti sahalarında almak gibi düşünceleri olduğunun da altını çizen Kaya, “Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Sahamızda galibiyet beklerken, ilk galibiyetimizi İnegölspor gibi zor bir deplasmanda aldık. Oyuncu arkadaşlarıma bu moralli galibiyetten ötürü teşekkür ederim. Şimdi önümüzde Niğde Anadolu maçı var. Hafta içi yaptığımız antrenmanlarla bu kritik maçın hazırlıklarını tamamladık. Niğde maçını kazanmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Moralli haftayı devam ettirebilmek adına kazana kazana gitmek istiyoruz. Ligde basamakları çıkmak adına Niğde maçı bu anlamda çok önem arz ediyor. İnegöl maçının ardından kendi sahamızda uzun aylar sonra kazanmak adına Niğde maçının önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Futbolcu arkadaşlarım bu fırsatı değerlendirecek durumdalar. Bildiğiniz üzere Eren’in ufak bir sakatlığı var maça kadar yetişeceğini umuyorum. Eren dışında Kerem Pala ve Mehmet Sedef’in hafif sakatlıkları var. Bunların da maç saatine kadar oynayıp oynamayacağı ile ilgili kararı vereceğiz” dedi.

(Spor Servisi)