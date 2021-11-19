‘Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok’

Pazar günü Ankaraspor'u sahasında konuk edecek olan Çorum FK'da orta saha oyuncusu Hasan Küçcük dünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Sözlerine sakatlıklardan dem vurarak başlayan tecrübeli futbolcu, zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu süreci en az kayıpla atlatmak için çalıştıklarını ifade etti. Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen puan sıralamasında iyi durumda olduklarının da altını çizen Küçcük, "Bizim yerimizde başka bir takım olsa bu kadar eksik ve bu kadar olumsuzlukla baş etmesi zor olur. Biz bu süreci hocalarımızın, başkanımızın ve takım arkadaşlarımızın sayesinde olumlu bir şekilde atlatıyoruz. Çok eksiğimiz var bunun farkındayız. Ama sakat oyuncularımızın dönmesi ile birlikte daha iyi bir Çorumspor, daha iyi sonuçlar alan bir Çorumspor herkes izleyecek" dedi.

‘SOMA'DA KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK’

Somaspor karşısında kaybedilen 2 puanı da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Somaspor maçına çok eksik bir kadro ile gittik. Buna rağmen iyi bir mücadele sergiledik. Kazanabileceğimiz önemli pozisyonları da bulduk ancak değerlendiremedik. Ortada gibi gözüken ama biraz daha bizim tarafımıza dönük bir maçtı. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Ancak yinede bu deplasmandan alınan 1 puanı kötü görmüyorum" dedi.

"KAZANMAKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Ankaraspor karşısında kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Küçcük, "Ankaraspor'da bizim gibi sezona şampiyonluk parolası ile giren bir takım. Sezon başı yapılan transferleri de o düzeydeydi. Şampiyonluk yolunda rakip gördüğümüz takımlardan biri. Bu açıdan bakınca bizim için oldukça önemli bir karşılaşma. Bu maçı kayıpsız geçeceğimizi düşünüyorum. Eksik oyuncularımıza rağmen forma giyen oyuncuların vereceği mücadele ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

'KENDİMİ BULDUM'

Son haftalarda performansının artması üzerine gelen soruya da cevap veren Hasan Küçcük, "Sezon başı kampını tam olarak geçirememiştim. Malum bir sakatlık yaşadım bir süre takımdan ayrı kalmıştım. Bu yüzden kondisyon eksiğim vardı. Sezon içerisinde de yaşadığım sakatlıkta performansımı etkilemişti. Bunları tamamlamamla birlikte gerçek kalitemi ortaya koyarak kendimi buldum. Son haftalarda da takımıma faydalı olabilmek adına sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)

