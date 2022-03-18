Bizim için 6 puanlık bir maç. Eğer ilk 5’in içerisinde olmak istiyorsak, kazanmak zorundayız. Artık iç sahada puan kaybetme lüksümüz yok” dedi.

Bodrumspor’la çok kritik bir maça çıkacak olan Çorum FK’da, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. 6 puanlık bir maç oynayacaklarını belirten teknik direktör Ergün Penbe, özellikle iç sahada puan kaybetme lükslerinin kalmadığına dikkat çekerken, “Eğer ilk 5’te yer almak istiyorsak, Bodrumspor maçını kazanmak zorundayız” dedi.

Bodrumspor’un, ikinci yarının en başarılı takımı olduğunu hatırlatan Penbe, “Bodrumspor maçı, zor olacak. Özellikle ikinci yarıda, iyi bir hava yakaladılar. Play-Off’un en güçlü, en ciddi adaylarından biri. Bizim için 6 puanlık bir maç. İlk 5’in içinde olmak istiyorsak, bu maçı kazanmak zorundayız.

Bundan sonra, içeride puan kaybetme lüksümüzde yok zaten. Bodrumspor maçı ile birlikte, içeride oynayacağımız tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız.

Beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu kayıplarda sakatlıkların etkisi çok oldu. Bir türlü tam takım olamadık. Devamlı bir yerlerimiz eksik kaldı. Eksikliğin yanı sıra, oyun performansımızda da sakatlıkların etkisi bir hayli fazla oldu. Bu da skorlara yansıdı.

Geçtiğimiz hafta maçların ertelenmesi bizim açımızdan çok iyi oldu. Bu sayede birçok oyuncumuz geri döndü. Pazar günü oynayacağımız Bodrumspor maçının öneminin oyuncularım da farkında. Taraftarımızın da desteği ile inşallah 3 puan alan taraf biz olacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

