“Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı”

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, Yeni Çorumspor karşısında kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Futbolculuk kariyerinde çok iyi yerlere geldiğini, antrenörlük hayatında ise her zaman iyi futbol oynamaya çalıştığını ifade eden İsmail Güldüren, “Öncelikle bugün ilk 11’de çıkan ve oyuna sonradan giren tüm futbolcularımdan Allah razı olsun. Çok iyi mücadele ettiler. Hafta içerisinde antrenmanlarda ne çalıştıysak uyguladılar.

Çok şanssızdık. Üç topumuz içeriden çıktı. Kalecimize hiç yakışmayacak iki gol yedik, son dakikada penaltı kaçırdık. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık ama olmadı.

Biz ligi bu takımla başladık, bu oyuncularla devam edeceğiz. Bunlar iyi futbolcular, yürekli oyuncular. Çorumspor maçındaki futbolumuzu kalan haftalara yayarsak daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Daha iki maç oynadık. Önümüzde uzun bir yol var. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” şeklinde konuştu. Hüseyin AŞKIN