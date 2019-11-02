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“Kazanmak adına ilk dakikadan itibaren her şeyi yapacağımız bir maç”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya yarın Afjet Afyonspor’la oynayacakları maçı kazanıp geçen hafta kaptırdıkları 3.sırayı geri alacaklarını söyledi.

“Kazanmak adına ilk dakikadan itibaren her şeyi yapacağımız bir maç”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya yarın Afjet Afyonspor’la oynayacakları maçı kazanıp geçen hafta kaptırdıkları 3.sırayı geri alacaklarını söyledi.

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:10
“Kazanmak adına ilk dakikadan itibaren her şeyi yapacağımız bir maç”

Yeni Çorumspor’un hedefinin bir üst lig olduğunu ve bu doğrultuda her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Bahri Kaya, “Kendi saha ve seyircimizin önünde mutlaka kazanmaktan başka bir sonucun olmadığı bir müsabakaya çıkacağız. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Her maçın kendine özgü bir taktiği vardır. Ama bu maç birinci dakikadan itibaren kazanmak adına her şeyi yapacağımız bir maç olacak.

Afyonspor’un da son haftalarda bir çıkışı var. Ama bizim de üst sıralarda varoluşumuzu yenilemememiz gerekiyor. Kazanıp geçen hafta rakibimize kaptırdığımız 3.sıradaki yerimizi geri almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Taraftara da çağrıda bulunan deneyimli teknik adam, “Bize destek oldukları her maçta oynadığımız futbola onlara cevap verdik. Bu maçta da aynı desteği bekliyoruz. Ligin yeni takımlarından olduğumuz için kırılganlığımız olabilir. Kırılganlığımızı ortaya çıkartacak durumlardan kaçınarak takımlarına destek olsunlar” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

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