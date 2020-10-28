“Kazanma geleneğini sürdürmek istiyoruz’

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya bugün oynanacak olan Ergene Velimeşespor maçını değerlendirdi. İnegölspor ve Niğde Anadolu maçlarının ardından kazanmak geleneğini sürdürmek adına Ergene Velimeşespor’u da yenmek zorunda olduklarını belirten Kaya, “ Ergene Velimeşe müsabakası kazanmaktan başka çaremizin olmadığı önemli bir deplasman. Oyuncularım sezon başından beri geldikleri yerde yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yavaş yavaş atlatarak, birbirlerine alışarak ve devamında kazanarak iyi bir görüntü ortaya koyuyorlar. Bu anlamda bu haftaki rakibimizin son maçta ligin flaş takımı Manisa karşısında puan almalarından dolayı bizim maçımıza son derece özgüvenli ve moralli çıkacaktır. Ancak bu durum bizim işimize gelecektir. Çünkü biz Çorum FK olarak sahada ne yaptığını bilen ve kendine güvenen rakipler karşısında işimizin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma. Bu kritik maçı kazanıp galibiyet serimize devam etmek istiyoruz.

Çorum FK taraftarı takımlarının oyun olarak iyiye gittiğini ve puan olarak da üst seviyelere çıkacağını, güzel günlerin çok yakında olduğunu bilsinler” dedi.

KIVANÇ ÖNEMLİ BİR SAKATLIK YAŞADI

Çorum FK’nın başarılı forvet oyuncusu Kıvanç Kaya’nın durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Kaya, Kıvanç’ın Ergene maçında kesin olarak forma giyemeyeceğini söyledi. Kıvanç’ın sakatlığının çok talihsiz bir durum olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Ergene Velimeşe maçı hazırlıklarımızı sıkıntısız sürdürürken, maalesef Kıvanç Kaya’nın talihsiz bir sakatlığı oldu. Kıvanç Kaya bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Önemli bir sakatlık yaşadı inşallah çok üzün sürmez” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)