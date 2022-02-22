“Kazanıp hedefimize ilerlemek istiyoruz”

Bugün, Bayburt Özel İdare ile sahasında kritik bir maç oynayacak olan Çorum FK, galibiyete odaklandı. Kırmızı-siyahlıların teknik patronu Ergün Penbe, tüm hesapları galibiyet üzerine yaptı.

Bayburt Özel İdare maçıyla ilgili konuşan Ergün Penbe, “Zor bir maç olacak ama, Sivas Belediye yenilgisini telafi etmemiz lazım. Bu yüzden, Bayburt Özel İdare maçını kazanarak hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

