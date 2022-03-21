“Kazandıkları kupaları Milletvekili Ceylan ve Başaranhıncal’a getirdiler”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen ziyarette Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’da hazır bulundu.

Kazandıkları kupaları Milletvekili Ceylan ve Başaranhıncal’a takdim eden Antrenör Mesut Kuşgöz, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021- 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası takım yarışmaları finali 5-6 Mart tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldığını söyledi.

Kırşehir Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar hakkında da bilgi veren Kuşgöz, kızlarda ve erkeklerde ise 16’şar takım dereceye girebilmek için yarıştığını, Çorum’u kızlarda Çorum Spor İhtisas Kulübü, erkeklerde ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsil ettiğini kaydetti.

Yaptıkları çalışmalar hakkında da kısa bilgiler veren antrenör Mesut Kuşgöz, kendilerine verdiği desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti.

Masa tenisi branşında alınan başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Ak Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan “Antrenör Mesut Kuşgöz’ü başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Masa tenisi takımımızdan bundan sonra da başarılar bekliyoruz. Hem Çorum’umuzun hem de Türkiye’mizin ve bizlerin gururu olacaklarını önümüzdeki günlerde Kocaeli, Sivas ve Yalova’da yapılacak olan turnuvalara desteklerimizi esirgemeden sizlerin yine başarılı olmanız için bundan sonraki sezonlarda da devam ettireceğiz. Ayrıca Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ticaret erbaplarının yanı sıra Çorum’un sportif, sosyal ve kültürel anlamda da insanıyla, çocuklarıyla ve gençleriyle ilgilenen bir başkanımız var kendisine de desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.