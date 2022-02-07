“Kazandıkça özgüvenimiz artıyor”

Öncelikle, hafta içi çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sahaya yansıtan oyuncularımı kutluyorum. Hedefe doğru giderken, bu engeli aşmamız çok önemliydi. Kazandıkça öz güveni artan bir oyuncu grubumuz var” dedi. Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, deplasmanda 1-0 kazandıkları Serik Belediye maçından sonra yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtirken, hafta içerisinde yaptıkları antrenmanlarda çalıştıklarını, maçta eksiksiz olarak sahaya yansıtan futbolcularını kutladığını söyledi.

Turgutluspor’dan sonra Serik Belediye karşısında aldıkları galibiyeti daha değerli hale getirmek için bu hafta Kahramanmaraşspor’u yenmeleri gerektiğini vurgu yapan Ergün Penbe, “Kazandıkça öz güveni artan bir oyuncu grubumuz var” ifadelerini kullandı.

Çorum FK’nın başında ilk deplasman galibiyetini alan Ergün Penbe, Serik Belediye maçından sonra yaptığı açıklamada; “Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda son 3 maçını kaybetmiş, çıkış yakalamaya çalışan bir ekip vardı. Keza, beklenildiği gibi de zor bir maç oldu. Böyle bir takım karşısında 3 puan aldığımız için çok mutluyum.

Öncelikle, hafta içi çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sahaya yansıtan oyuncularımı kutluyorum. Hedefe doğru giderken, bu engeli aşmamız çok önemliydi. Kazandıkça öz güveni artan bir oyuncu grubumuz var.

Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçını kazanarak, deplasmanda aldığımız 3 puanı daha da değerli hale getirmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan, oyuncularımızı ve bizleri yalnız bırakmamasını istiyorum. 90 dakika boyunca bizleri desteklemek adına tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)