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“Kazandıkça güçleniyoruz”

Afjet afyonspor’u 4-2 yendikleri maçla ilgili değerlendirmede bulunan Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, “Arzulu ve taktiksel anlamda da iyi oynadığımız bir karşılaşma oldu. Attığımız goller hep bir çalışmanın ürünüydü. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazandıkça güçleniyor, güçlendikçe de hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Kazandıkça güçleniyoruz”

Afjet afyonspor’u 4-2 yendikleri maçla ilgili değerlendirmede bulunan Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, “Arzulu ve taktiksel anlamda da iyi oynadığımız bir karşılaşma oldu. Attığımız goller hep bir çalışmanın ürünüydü. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazandıkça güçleniyor, güçlendikçe de hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

05 Kasım 2019 Salı 00:10
“Kazandıkça güçleniyoruz”

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11.hafta maçında sahasında Afjet Afyonspor’u iyi bir oyunla 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya galibiyeti değerlendirdi. Afyonspor maçı öncesi hem teknik heyet, hem de futbolcuların iyi hazırlandığını belirten tecrübeli teknik adam Afyonspor gibi güçlü bir takımı yenmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan mağlubiyetin ardından hafta içi yapılan antrenmanlarda futbolcularda bir toparlanma gördüğünü belirten Kaya, “Kendi sahamızdaki müsabakalarda iddialı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Maç öncesi yaptığımız antrenmanlarda futbolcularımın gösterdiği performans bizi galibiyet için umutlandırmıştı. Nitekim sahaya da yansıdı.

Maçın ilk dakikasından, son dakikasına kadar yediğimiz iki gole rağmen oyuncularım çok iyi bir maç çıkardı. Çok istekli ve arzulu oynadılar. Tarsus ve Hekimoğlu maçlarında kaybedilen 5 puan var. Bu kayıplar ile birlikte üçüncülükten dördüncülüğe gerilemiştik. Bu hafta da Afyonspor’a kaybetmiş olsaydık aşağı doğru gidecektik. Ama oyuncularım bunu kabullenmedi.

Her yenilen gol sonrası veya berabere giden maçlarda oyuncularımın durumu kabullenememe gibi bir artısı var. Afyon maçı da bu maçlardan birisiydi. İstekli, arzulu ve taktiksel anlamda da iyi oynadığımız bir karşılaşma oldu. Attığımız goller hep bir çalışmanın ürünüydü. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sezon başından beri geldiğimiz noktada kazandıkça ilerlediğimi görüyorum. Galibiyet bize güç katıyor. Her kazanmamız bize güç katacak. Daha iyi oynayabiliriz bunu çekinmeden söyleyebilirim. Osman’ın sarı kart cezalı olması bizim için önemli bir kayıp oldu. Eren’in arka adalesinde gerginlik var. Şanlıurfa maçında oynama ihtimali çok düşük. Şanlıurfa maçı hazırlıklarımız da başladı. İnşallah Şanlıurfayı da yenerek galibiyet serimize devam etmek istiyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)

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