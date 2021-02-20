“Kazandığımız için mutluyum ama oyundan memnun değilim”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-0 kazandıkları İnegölspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, galip geldikleri için mutlu olduğunu ancak oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyledi.

ÇOK İYİ BAŞLADIK

İnegölspor karşısında maça çok iyi başladıklarını ve ilk dakikalarda farka gidecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Taşdemir, “Zor bir karşılaşmaydı. Aslında bizim için çok daha kolay olabilirdi. İlk 10 dakikada 4 tane net pozisyonumuz var ancak atamadık. Ama daha sonrasında işler bizim açımızdan zorlaştı.

DİRENÇSİZDİK

İkinci yarı 1-0 öndeyken dirençsiz bir futbol ortaya koyduk. Geçen hafta Afyonspor maçında bu maçın tam aksine dirençli bir futbol oynamıştık. Ama o futbolu bu maçta tam anlamıyla yansıtamadık.

ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK

Dediğim gibi, ilk 10 dakikada 4-0 olacak maç, maalesef sıkıntıya girdi. Ama bu tip maçlar olacaktır. Özellikler ikinci yarılar böyle maçlara gebedir. Dolayısı ile rakibimiz küme düşmemeye oynuyordu. Bizim de play-off hedefimiz var. Bu tip zor maçlarda önemli olan kazanmaktır. Kazandığımız için çok mutluyum. Ancak oyundan memnun değilim” dedi.

NİĞDE’DEN 3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ

24 Şubat Çarşamba günü Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacakları maça da değinen Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Niğde maçı da İnegöl maçına benzer bir maç olacak. Sondan dördüncü sırada olan bir takım. Dolayısı ile yine zor olacak. Ama umut ediyorum ki, bu maçta ortaya koyamadığımız direnç oyununu Niğde maçında ortaya koyup gerekli olan 3 puanı alarak Çorum’a dönmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)