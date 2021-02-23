Çorum Futbol Kulübü’nün deneyimli kanat oyuncusu Cengiz Ötkün, Afjet Afyonspor ve İnegölspor maçlarından sonra yarın Niğde Anadolu FK’yı da yenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Cengiz Ötkün, öncelikle eski takımı İnegölspor’la oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçla ilgili konuşurken, “İnegölspor karşısında kazandığımız için çok mutluyuz. İnegöl benim eski takımım. O yüzden benim açımdan çok duygu yüklü bir karşılaşma oldu. Bu süreçte maçları kazanmak önemli. Biz de kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

İNŞALLAH NİĞDE’DENGALİBİYETLE DÖNERİZ

Yarın Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili de konuşan Cengiz Ötkün, “Şimdi önümüzde Niğde Anadolu maçı var. Bu maçın hazırlıklarına da sıkı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah Niğde deplasmanından da 3 puanla döneriz” ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ DE ÇORUM’A GELMİŞİM

Geçtiğimiz sezon İnegölspor’da başarılı bir dönem geçirdiğini ve bunun neticesinde Çorum FK’ya transfer olduğunu belirten Cengiz Ötkün, Çorum’a geldiği için mutlu olduğunu da dile getirirken, “İnegölspor’dan ayrılıp Çorum’a transfer olduğum zaman İnegölspor’lu taraftarlar gitmeme çok üzüldü. Bunu da her platformda dile getirdiler. Ben, İnegöl’de çok iyi bir sezon geçirdim geçen sene. O yüzden İnegöl taraftarı da benim ayrılmama çok sıcak bakmadı. Ama o dönem kongre vardı, belirsizlik vardı. Bu yüzden ayrılmam gerektiğini düşündüm. İyi ki gelmişim Çorum FK’ya” dedi.

PERFORMANSIM HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Performans olarak her geçen gün üzerine koyduğunu ve daha da iyi olacağını da kaydeden deneyimli futbolcu, açıklamasının son bölümünde, “Şuan performans olarak istediğim noktadayım. İnşallah daha da iyi olacağım. İdmanlarda ve maçlarda her gün performansımın üzerine koyarak gidiyorum. Çorum FK’nın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Bende bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)