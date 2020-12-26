“Kazanabilirsek düşündüğümüz tabloya çok yaklaşmış olacağız”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 16.hafta maçında bugün Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda karşılaşacak. Son haftaların forma ekibi Çorum Futbol Kulübü, zorlu deplasmanda da kazazın son haftalardaki yükselişini sürdürmek istiyor.

Çorum Futbol Kulübü, bugünkü maç için Perşembe günü gittiği Zonguldak’ta dün yaptığı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. Kritik maç öncesinde, iki takımda da hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir eşikte olduklarını ifade ederken, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Maça en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden İsmet Taşdemir, “Zor bir maç olacak. Biz, her maça olduğu gibi yine kazanmak için çıkacağız sahaya. Çorum’a 3 puanla dönebilirsek, düşündüğümüz tablonun yanına çok yaklaşmış olacağız” dedi.

(Spor Servisi)