Kayserispor Çorum’da futbol okulu açıyor

ÇÖSAB Başkanı Fatih Atlı’nın Çorum İl Sorumlusu olarak görev yapacağı Kayserispor Futbol Okulları’nda genç yetenekler keşfedilip Türk futboluna kazandırılacak. Çorum İl Sorumlusu Fatih Atlı konu hakkında yaptığı açıklamada, “Özellikle 06-15 yaş aralığındaki ve her yaş grubundaki gençlerimizi profesyonel futbola kazandırmak için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Ayrıca kreş ve Anaokulu çocuklarına Özel Gruplarımız mevcuttur(4-5 yaş). Kayserispor okullarında eğitim görecek gençlerimizin yılda 4 kere Kayserispor’da seçmelere katılma hakkı vardır. Aynı zamanda diğer Kayserispor okulları ile yılda 3 kez turnuvalar düzenlenecektir. Altyapılarımıza ve gençlerimize önem verdikçe Türk Futbolu daha iyi yerlere gelecektir. Çorum için güzel bir proje olup Çorum merkezdeki çalışmalarımız dışında ilçelerdeki gençlerimiz de ulaşacağız. Her okulu her ilçeyi gezip geleceğimizin sahibi gençlerimize ulaşıp onlara uzman kadromuz ile en doğru eğitimi verip en güzel yerlerde olmaları için omuz omuza birlikte çalışacağız. Gençlerimiz her zaman en iyi yerlerde olmayı hak ediyorlar ve kendilerinden sonraki nesillere örnek olmaları için çalışmalarımıza hiç ara vermeden her zaman pandemi dönemi olsada olmasa da gerekli izinler ve önlemler alarak devam edeceğiz. İşleyen demir pas tutmaz ve gençlerimizin her yaş grubu bizler için birer hazine değerindeler. Yetenek doğru ellerde anlam kazanır. Gençlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir” dedi.

KAYITLAR BAŞLADI

Çorum İl Sorumlusu Fatih Atlı, kayıtların başladığını da sözlerine ekledi. Uzman kadroları ile bireysel ve takım antrenmanlarına katılacak olan genç sporcuların bir an önce kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. En güzel taktikler ile en güzel golleri atmak için genç futbolcuları Kayserispor Futbol Okulu’na beklediklerini de söyleyen Atlı, “Kayıt yaptırmak isteyenler @corumkayserisporfutbolokulu ‘den bizlere ulaşabilirsiniz 7/24 gençlerimiz için hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)