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Kayseri’de zirve kapışması

İlk haftayı 3 puanla kapatan Kayseri Emar Grup ile Çimentospor yarın Kayseri’de karşı karşıya gelecek.

Spor 12.06.2021, 00:15
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Kayseri’de zirve kapışması

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 5.Grup'ta heyecan 2.hafta maçları ile devam edecek. İlk hafta maçında sahasında Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-1 mağlup eden Çimentospor, yarın grubun iddialı takımlarından Kayseri Emar Grup takımının konuğu olacak. Sezona 3 puanla başlayan iki takımın mücadelesi saat 17.00'de Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.    
(Spor Servisi)
 

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