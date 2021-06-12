Kayseri’de zirve kapışması

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 5.Grup'ta heyecan 2.hafta maçları ile devam edecek. İlk hafta maçında sahasında Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-1 mağlup eden Çimentospor, yarın grubun iddialı takımlarından Kayseri Emar Grup takımının konuğu olacak. Sezona 3 puanla başlayan iki takımın mücadelesi saat 17.00'de Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.

(Spor Servisi)

