Kaymaklı galibiyet: 4-2

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Ozan Bileyci ***, Okan Akbal ***, Sinan Bilen ***

4.HAKEM: Safa Yılmaz

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Ertuğrul ***, Mert ***, Osman **, Eren *** (Dk. 81 Murat *), Kerem Çağatay ***, Batuhan ***, Muhammed Rıdvan *** (Dk. 87 Oğuz), Mikail ****, Kıvanç ***, Murathan **** (Dk. 83 Berat Ali *)

YEDEKLER: Reşat, Fatih, Hakan, Ferdi.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan *, Onur Ramazan * (Dk.70 Ramazan *), İlker ** (Dk.74 Enes *), Mehmet tosun **, Nazmi *, Caner *, Fatih Selimhan **, Mehmet Tayfun Dingil * Ali * (Dk.32 Aykut *), İsmet *, Aykut *

YEDEKLER: Mustafa, Oktay, Ömer, Emre.

TEKNİK SORUMLU: Hakan Bozdağ.

GOLLER: Dk. 8 Murathan, Dk. 31 Kerem Çağatay, Dk. 69 Kıvanç, Dk. 78 Mikail (Yeni Çorumspor), Dk. 30 (penaltıdan) İlker, Dk. 90 Mehmet Tosun (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Osman (Yeni Çorumspor), Mehmet Tosun ve Mehmet Tayfun (Afjet Afyonspor)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 11.hafta maçında konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 4-2 yenerken, bir hafta aradan sonra yeniden 3.sıraya yükseldi.

Dün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Teknik Direktör Bahri Kaya önceki hafta Trabzon deplasmanında 2-1 kaybeden kadrodan Murat ve Ferdi’yi kulübeye çekerken, Batuhan ve Mikail’e forma verdi.

Maça etkili başlayan Yeni Çorumspor, henüz 8.dakikada Murathan’ın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 29.dakikada Osman Bodur’un ceza sahasında İlker’i düşürmesi sonucu Afyonspor’un kazandığı penaltıyı İlker gole çevirince skora denge geldi: 1-1.

Beraberlik golünden sadece 1 dakika sonra Murathan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Kerem Çağatay kafayla ağlara yollayınca Yeni Çorumspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Yeni Çorumspor 69’da Murathan’ın ortasında Kıvanç’n golüyle farkı ikiye çıkarttı: 3-1.

Karşılaşmanın 78.dakikasında kazanılan serbest vuruşta maçın yıldızlarından Mikail topu çatala takıp farkı üçe çıkarttı: 4-1.

Maçın bu skorla tamamlanması beklenirken, 90.dakikada Mehmet Tosun’un ceza yayından şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 4-2. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

4-2 kazanan Yeni Çorumspor puanını 22’ye yükseltirken, bir hafta aradan sonra Afjet Afyonspor’dan puan cetvelinin üçüncü sırasını geri aldı.20 puanda kalan Afjet Afyonspor ise dördüncü sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Atatürk Anıtı tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 8 (GOL): Sağdan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Mikail ceza sahasında çizgiye kadar indi, ortasında arka direkte Murathan kafayı vurdu: 1-0.

DAKİKA 30 (GOL): Afjet Afyonspor beraberlik golünü buldu. Topla birlikte yayın üzerinden ceza sahasına giren İlker, savunma oyuncusu Osman tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İlker, köşeyi doğru tahmin eden Onur’un çabasına rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

DAKİKA 31 (GOL): Yeni Çorumspor ikinci golü buldu. Soldan Murathan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa ön direkte Kerem Çağatay kafayı vurdu: 2-1.

DAKİKA 42: Soldan yine Murathan köşe vuruşundan ortaladı, penaltı noktasından Muhammed Rıdvan kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 54: Soldan Murathan’ın çıkarttığı topla buluşan Mikail kale alanının sol köşesinden yerden vurdu, top kaleci Mehmet’te kaldı.

DAKİKA 69 (GOL): Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Murathan’ın penaltı noktasına kestiği top yerden sektikten sonra arka direkte Kıvanç’ın önünde kaldı, golcü futbolcuya sadece dokunmak kaldı: 3-1.

DAKİKA 78 (GOL): Yeni Çorumspor dördüncü golü buldu. Atak yönüne göre, ceza yayının sağındaki boşluktan kazanılan serbest vuruşta Mikail direkt kaleyi düşündü, top ön çataldan ağlarla buluştu: 4-1.

DAKİKA 87: Sağdan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Ertuğrul ortaladı, ön direkte Mikail kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 90 (GOL): Afjet Afyonspor’un ikinci golü geldi. Mehmet Tosun ceza yayından vurdu, savunmada Osman’a çarpan top kaleci Onur’u yanılttı: 4-2.