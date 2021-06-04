Kaymakam Eligül, Yiğit’i ödüllendirdi

İskilip Kaymakamı Muhammer Eligül, geçtiğimiz hafta Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 62 kiloda üçüncü olup ülkemize bronz madalya kazanan İskilip Belediyespor güreşçisi Ferhat Yiğit’i kabul etti.

Ziyarete İskilip Belediyespor Güreş Antrenörü Adem Uysal ile Galip Gül de katılırken, Ferhat Yiğit’i kazandığı başarıdan dolayı tebrik eden Kaymakam Muharrem Eligül, hediye de verdi.

(Spor Servisi)

