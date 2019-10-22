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Kayıpların tamamı Çorum’da

9 maçtaki 27 puanın 19’unu alabilen Yeni Çorumspor, deplasmanda 4’te 4 yapıp Türkiye’nin “en başarılı deplasman takımı” olurken, sahasında 5 maça çıkmasına rağmen sadece 7 puan toplayabildi.

Kayıpların tamamı Çorum’da

9 maçtaki 27 puanın 19’unu alabilen Yeni Çorumspor, deplasmanda 4’te 4 yapıp Türkiye’nin “en başarılı deplasman takımı” olurken, sahasında 5 maça çıkmasına rağmen sadece 7 puan toplayabildi.

22 Ekim 2019 Salı 00:47
Kayıpların tamamı Çorum’da

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor geride kalan 9 haftalık periyotta 19 puan toplarken, 8 puan kaybetti. Kırmızı-Siyahlılar bu puanların tamamını sahasında oynadığı maçlarda yitirdi.

9 maçın 4’ünü deplasmanda, 5’ini sahasında oynayan Yeni Çorumspor, deplasmanda 4’te 4 yaparken, Türkiye profesyonel futbol liglerinin “deplasmandaki tüm maçlarını kazanan tek takımı” olarak dikkat çekiyor. Yeni Çorumspor, deplasmanda oynadığı maçlarda sırasıyla İnegölspor’u 2-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0, Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Hacettepespor’u ise 3-1 yendi.

İÇ SAHA KARNESİ ZAYIF

Yeni Çorumspor deplasmanda çıktığı 4 maçta 12 puan toplamasına rağmen sahasında çıktığı 5 maçta 7 puan alabildi. Evindeki maçlarda 1922 Konyaspor’u 1-0, Başkent Akademi’yi de 3-2 yenen Yeni Çorumspor, Pazar günü Tarsus İdmanyurdu ile 0-0 berabere kalarak ilk beraberliğini aldı ve evindeki puanını 7’ye yükseltti.

Kırmızı-Siyahlılar iç sahada Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor’a ise 2-0 kaybederken, grupta takımların iç saha performansına göre oluşan puan cetvelinde 12.sırada yer alıyorlar.

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