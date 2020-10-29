Kaya’nın yerine Taşdemir

Ergene Velimeşespor yenilgisinden sonra Bahri Kaya ile yollarını ayıran Çorum Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu.

Ligin 7.hafta maçında Çarşamba günü Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’a konuk olan Çorum Futbol Kulübü iyi oynamasına rağmen sahadan 1-0 yenik ayrılırken, teknik heyette değişikliğe gitme kararı alındı. Bahri Kaya ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Fatih Özcan, takımın başına getirilecek teknik direktör için İsmet Taşdemir ve Yalçın Koşukavak arasında bir tercih yaptı. İsmet Taşdemir ile yapılan görüşmenin olumlu geçmesi üzerine genç teknik adam Çorum’a davet edildi.

Öğleden sonra yapılan görüşmede detaylarda da mutabık kalınılması üzerine prensip anlaşmasına varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, resmi imzaların TFF nezdindeki işlemlerin tamamlanmasından sonra Başkan Fatih Özcan’ın da katılacağı bir törende atılacağı duyuruldu.

Teknik Direktör Bahri Kaya’nın sözleşmesinin henüz feshedilmemesi nedeniyle Ankara Demirspor maçında takımın başında İsmet Taşdemir’in yardımcılarından birinin yer alması bekleniyor.

İSMET TAŞDEMİR KİMDİR?

1974 Iğdır doğumlu olan İsmet Taşdemir, 1992’de Denizlispor’da profesyonel futblocu oldu. Futbolculuğu döneminde, Denizlispor, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Samsunspor, Ankaragücü, Akçaabat Sebatspor Mardinspor ve en son 2009-10 sezonunda Türk Telekomspor formalarını giyen İsmet Taşdemir, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 2010’da Sivasspor’da antrenörlüğe başladı.

2011-12 sezonunda Türk Telekomspor’da teknik direktörlük yapan Taşdemir, Samsunspor, Karabükspor ve Konyaspor’da yaşadığı yardımcı antrenörlük deneyimlerinden sonra sırasıyla Amed Sportif Faaliyetler, Körfezspor, Ankaragücü, Mamak FK, Altay, Ümraniye, Samsunspor ve son olarak Ankaraspor’u çalıştırdı.

15 Ekim’de 1.Lig takımlarından Ankaraspor’da Ali Güneş’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen İsmet Taşdemir, Başkent ekibinin başında 3 maça çıktı. Ankaraspor bu maçlarda sahasında Giresunspor’la 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Tuzlaspor’a 2-0, geçtiğimiz hafta da evinde Balıkesirspor’a 2-1 yenildi.

Başkent ekibi, Balıkesirspor yenilgisinden sonra İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

(Spor Servisi)