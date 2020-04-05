Kaya’nın yeni sezon planı

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezondaki teknik direktörü Bahri Kaya, yeni sezon planlaması çerçevesinde bugüne kadar 6 takımın maçını izleyip futbolcu baktığı öğrenildi.

Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezonda yeniden teknik direktör olarak görev yapacak olan Bahri Kaya’nın Çorum FK’ya transfer edeceği isimler netleşmeye başladı. Çorum FK’da görevden ayrıldıktan sonra oyuncu izleyen tecrübeli teknik adam ligler ertelenmeden önce Bandırmaspor, Sivas Belediyespor, Başkent Akademi, Ankara Demirspor, Tarsus İdmanyurdu ve 1922 Konyaspor gibi takımları izleyip bu takımlarda forma giyen oyuncular hakkında bilgi topladı. Özellikle Sivas Belediyespor’da forma giyen 3 futbolcuyu yakın takibe aldı. Kaya’nın sezonun sona ermesi ile birlikte bu futbolcuların transferleri için Çorum FK yönetimine rapor sunacağı gelen haberler arasında yer aldı.

ORTA SAHA PLANI

Yarım kalan sezonda Çorum FK’nın en çok sorun yaşadığı bölge orta saha olarak dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Kaya’nın 2020-2021 sezonu kadro planlamasında orta saha bölgesine yapacağı takviyeleri tecrübeli futbolculardan kurmayı planladığı öğrenildi. Kanatları genç ve koşan oyunculara teslim etmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, savunma hattında ise yaş ortalamasının 26’ı geçmemesi üzerine titiz bir çalışma içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.