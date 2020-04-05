Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

Kaya’nın yeni sezon planı

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezon planlamasını yapan Teknik Direktör Bahri Kaya’nın bugüne kadar 6 takımın maçlarını mercek altına aldığı ve belirlediği futbolcuları takibe aldığı öğrenildi.

Kaya’nın yeni sezon planı

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezon planlamasını yapan Teknik Direktör Bahri Kaya’nın bugüne kadar 6 takımın maçlarını mercek altına aldığı ve belirlediği futbolcuları takibe aldığı öğrenildi.

05 Nisan 2020 Pazar 21:53
Kaya’nın yeni sezon planı

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezondaki teknik direktörü Bahri Kaya, yeni sezon planlaması çerçevesinde bugüne kadar 6 takımın maçını izleyip futbolcu baktığı öğrenildi.

Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezonda yeniden teknik direktör olarak görev yapacak olan Bahri Kaya’nın Çorum FK’ya transfer edeceği isimler netleşmeye başladı. Çorum FK’da görevden ayrıldıktan sonra oyuncu izleyen tecrübeli teknik adam ligler ertelenmeden önce Bandırmaspor, Sivas Belediyespor, Başkent Akademi, Ankara Demirspor, Tarsus İdmanyurdu ve 1922 Konyaspor gibi takımları izleyip bu takımlarda forma giyen oyuncular hakkında bilgi topladı. Özellikle Sivas Belediyespor’da forma giyen 3 futbolcuyu yakın takibe aldı. Kaya’nın sezonun sona ermesi ile birlikte bu futbolcuların transferleri için Çorum FK yönetimine rapor sunacağı gelen haberler arasında yer aldı.

ORTA SAHA PLANI

Yarım kalan sezonda Çorum FK’nın en çok sorun yaşadığı bölge orta saha olarak dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Kaya’nın 2020-2021 sezonu kadro planlamasında orta saha bölgesine yapacağı takviyeleri tecrübeli futbolculardan kurmayı planladığı öğrenildi. Kanatları genç ve koşan oyunculara teslim etmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, savunma hattında ise yaş ortalamasının 26’ı geçmemesi üzerine titiz bir çalışma içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

İlgili Haberler
“Çalıştığım en iyi hoca Bahri Kaya”
“Çalıştığım en iyi hoca Bahri Kaya”
“Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında seyircisiz oynanacak”
“Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında seyircisiz oynanacak”
“Çim sahayı özledim”
“Çim sahayı özledim”
Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske
Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske
Sercan Çobanoğlu Çorum’u unutamıyor
Sercan Çobanoğlu Çorum’u unutamıyor
“Ligler en erken Haziran ayı başında oynanabilir”
“Ligler en erken Haziran ayı başında oynanabilir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim