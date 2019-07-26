Kaya’dan sıkı idman

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen sabah antrenmanına adelelerinde ağrı olan Batuhan Demirel katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. İki grup halinde gerçekleşen günün ilk antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan Kırmızı-Siyahlılar, daha sonra dinlenmeye çekildi. Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise tempo yükselirken, antrenmana yine ağrıları olan Batuhan katılmadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu akşam antrenmanı ısınma ve koşular ile başlarken, daha sonra dar alanda pas, topla oyunlar ve taktik çalışma ile sona erdi.

Teknik Direktör Bahri Kaya ilk etabın son antrenmanlarında taktiksel çalışmalara ağırlık vermeye başladıklarını ikinci etapta fiziksel antrenmanların yanında taktiksel çalışmalarada ağırlık vereceklerini söyledi.

Yeni Çorumspor hazırlıklarını bugün de sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

İLK ETAP YARIN SONA ERİYOR

Yeni Çorumspor’da 1.etap hazırlıkları yarın yapılacak çift antrenman ile tamamlanacak.

15 Temmuz’da 1.etap hazırlıklarına start veren Kırmızı-Siyahlılar, 11 günlük antrenman programının ardından yarın bu etabı sonlandırıyor. Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya bugün ve yarında ikişer çalışma yapacaklarını ve Pazar sabahından itibaren takıma üç gün izin vereceğini söyledi.

2.etap çalışmaları için 31 Temmuz Çarşamba günü Çorum’da toplanıp akşam antrenman yapacağını belirten Teknik Direktör Bahri Kaya, bu etabında 10 Ağustos’ta sona ereceğini açıkladı. Kırmızı Siyahlı takım üç günlük bayram izninin ardından 14 Ağustos’ta Bolu’da toplanarak üçüncü etap kampına başlayacak.