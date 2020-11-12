Kaya ve Kurşunlu zirvede!

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü geride kalan 9 haftada 7 lig ve 1 kupa maçına çıktı. Sezona 24 kişilik futbolcu kadrosu ile start veren Çorum FK’da genç futbolcu Kürşat Altunkaya dışında diğer 23 futbolcu bu maçlarda forma şansı buldu. 23 futbolcu arasında bu maçlarda en uzun sahada kalan futbolcular sıralamasında 630 dakika ile Umut Kaya ve Salih Zafer Kurşunlu zirvede yer aldı. Kaya ve Kurşunlu'yu 624 dakika ile Eren Tokat takip ederken, Çorumlu futbolcu Onur Kolay ise 598 dakika ile üçüncü sırada kendisine yer buldu. Kırmızı-Siyahlılarda diğer futbolcuların sahada kalma dakikaları ise şöyle; Hasan Hüseyin Akınay 586 dakika, Mikail Albayrak 565 dakika, Sinan Kurumuş 557 dakika, Tarık Mayhoş 497 dakika, Cengiz Ötkün 473 dakika, Nafican Yardımcı 467 dakika, Muhammet Fettahoğlu, 373 dakika, Kerem Çağatay 332 dakika, Yılmaz Can Taşkıran 307 dakika, Mehmet Sedef 248 dakika, Ertuğrul Sancaktutan 223 dakika, Kerem Pala 142 dakika, Mete Yıldız 137 dakika, Kıvanç Kaya 117 dakika, Onur Tekin 90 dakika, Muhammed Çoban 53 dakika, Deniz Çörtlen 44 dakika, Mert Aktaş 21 dakika ve Talha Özler 5 dakika.

Çorum FK altyapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan Kürşat Altunkaya ise 8 maçlık maratonda Kırmızı-Siyahlı formayı giymeyen tek futbolcu olarak dikkat çekti.

(Spor Servisi)

