Kaya: “Seyircimizle buluşacak olmanın heyecanı yaşıyoruz”

1922 Konyaspor ile oynanan sezonun ilk maçını seyircisinden yoksun oynayan Yeni Çorumspor, yarın oynanacak Gümüşhanespor maçında seyircisine tekrar kavuşuyor. Teknik Direktör Bahri Kaya seyirci ile tekrar buluşacak olmalarından ötürü heyecanlı olduklarını söylerken, seyircinin büyük bir güç olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın oynanacak Gümüşhanespor maçıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Rüştümüzü ispatlamak adına taraftarımızın desteği ile 3’de 3 yapmak istiyoruz. Rakibin dirençli bir takım olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda hafta içi yaptığımız antrenmanlarda rakibin direncini kırmak için ilk dakikadan itibaren golü arayacağız. Hedefimiz mutlak galibiyet. Eksiklerimiz var.

Geçtiğimiz hafta Kıvanç’ın kırmızı kart görmesi ve Ferdi’nin sakatlanması ile 18 kişilik kadroya hazır olmayan oyunculardan en hazır olan 2 ismi dahil edeceğiz. Oyunun gidişatına göre bu oyuncularımıza da şans vermeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi. (Rıfat KARA)