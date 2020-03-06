Kaya ile istişare

Başkan Fatih Özcan hafta başında yaptığı açıklamada, kalan 8 haftalık sürecin yeni sezon planlaması için çok önemli olduğuna vurgu yaparken, bu süreçte taraftarların futbolcuların moralini bozacak davranışlardan uzak durmalarını istemiş ve “Artık başka oyuncu kaybetmeyelim” demişti. Aynı açıklamada Teknik Direktör Bahri Kaya’nın Perşembe günü (dün) Çorum’da olacağını belirten Başkan Fatih Özcan, dün Çorum’a gelen Bahri Kaya ile Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’ndaki antrenmanı izledi.

Özcan ve Kaya’nın daha sonra yeni sezon planlaması ile ilgili bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

(Hüseyin AŞKIN)