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Kaya, göz açtırmıyor

Çift idman programı ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya, futbolcularına göz açtırmıyor.

Kaya, göz açtırmıyor

Çift idman programı ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya, futbolcularına göz açtırmıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:15
Kaya, göz açtırmıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Yeni Çorumspor’daBahri Kaya rüzgarı esiyor. Disiplinden asla taviz vermeyen deneyimli teknik adam, antrenmanlarda yoğun tempo nedeni ile zaman zaman yorgun düşen futbolcularına da göz açtırmıyor. İç ve dış transferde şuana kadar anlaşma sağlanan futbolcular ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Kırmızı-Siyahlılar dün sabah antrenmanında dayanıklılık ve çabuk kuvvet üzerine çalışmalar yaparken, akşam saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanında ise kor hareketleri ve topla birlikte gerçekleşen dayanıklılık antrenmanları yapıldı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına devam edecek.

(Rıfat KARA)

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