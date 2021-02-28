Kaya, Fethiye ile anlaştı
Çorum Futbol Kulübü’nün eski teknik direktörü Bahri Kaya, Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğla temsilcisi Fethiyespor’la anlaştı.
Fethiyespor, sezona Mesut Toros nezaretinde başlarken, geçtiğimiz hafta evinde İstanbul ekibi Büyükçekmece Tepecikspor’la 1-1 berabere kalmasına rağmen 44 puanlı Belediye Kütahyaspor’un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Ancak, teknik direktör Mesut Toros’un maçtan sonra istifa ettiği açıklandı.
Fethiyespor yönetimi, Mesut Toros’tan boşalan teknik direktörlük görevine, 2018-19 sezonunda Çorum FK’da 3.Lig play-off şampiyonluğu yaşayan, bu sezona da Çorum FK’da başlayan ve daha sonra görevinden istifa eden Bahri Kaya ile anlaştı.
Bahri Kaya’nın, Fethiyespor’la 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Fethiyespor’un kadrosunda Çorum FK’nın eski futbolcularından Yakup Alkan, Tahir Kurtuluş ve İbrahim Ethem Sevinç de bulunuyor.
(Spor Servisi)