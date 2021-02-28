Kaya, Fethiye ile anlaştı

Fethiyespor, sezona Mesut Toros nezaretinde başlarken, geçtiğimiz hafta evinde İstanbul ekibi Büyükçekmece Tepecikspor’la 1-1 berabere kalmasına rağmen 44 puanlı Belediye Kütahyaspor’un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Ancak, teknik direktör Mesut Toros’un maçtan sonra istifa ettiği açıklandı.

Fethiyespor yönetimi, Mesut Toros’tan boşalan teknik direktörlük görevine, 2018-19 sezonunda Çorum FK’da 3.Lig play-off şampiyonluğu yaşayan, bu sezona da Çorum FK’da başlayan ve daha sonra görevinden istifa eden Bahri Kaya ile anlaştı.

Bahri Kaya’nın, Fethiyespor’la 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Fethiyespor’un kadrosunda Çorum FK’nın eski futbolcularından Yakup Alkan, Tahir Kurtuluş ve İbrahim Ethem Sevinç de bulunuyor.

(Spor Servisi)