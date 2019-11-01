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Kaya, Afyon maçının taktiğini ezberletiyor

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik içerikli çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya, çift kale öncesinde sahada futbolcularla yaptığı toplantıda, Afyon maçının taktiğini tahta üzerinde anlatırken, çift kalede ise anlattıklarının uygulanması noktasında futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

Kaya, Afyon maçının taktiğini ezberletiyor

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik içerikli çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya, çift kale öncesinde sahada futbolcularla yaptığı toplantıda, Afyon maçının taktiğini tahta üzerinde anlatırken, çift kalede ise anlattıklarının uygulanması noktasında futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

01 Kasım 2019 Cuma 00:10
Kaya, Afyon maçının taktiğini ezberletiyor

Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Yeni Çorumspor, dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 11.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala ve Emrah Uzun katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top sürme ve şut çalışması ile devam etti. Son bölümde Afjet Afyonspor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı.

Çift kale maç öncesinde sahanın ortasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Bahri Kaya, Afjet Afyonspor maçında futbolcularından istediklerini tahta üzerinde anlattı. Daha sonra tecrübeli teknik adam çift kale maçta Sarı

Takımda, Onur, Mert Ilıman, Recep Uğur, Eren, Oktay, Osman, Kerem Çağatay, Oğuz, Hakan, Murathan ve Fatih’e, Yeşil takımda ise, Reşat, Mert Güney, Murat, Ertuğrul, Ferdi, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Berat, Mikail ve Kıvanç’a görev verdi. Gol yollarında birçok pozisyonun cömertçe harcandığı çift kale maçı yeşil takım Muhammed, Kıvanç ve Ertuğrul’un golleri ile 3-0 kazandı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün saat 15.30’da yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(Rıfat KARA)

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