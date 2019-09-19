"Kasımpaşa'yı eli boş gönderip tur atlamak istiyoruz"

Özcan, Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir Süper Lig ekibiyle eşleşmekten mutlu olduklarını söyledi.

Kupada oynayacakları Kasımpaşa maçından önce 2. Lig'de Sancaktepe ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Özcan, "Kasımpaşa maçından önce hafta sonu oynayacağımız Sancaktepe maçı, şu an bizim için daha önem arz ediyor. Tekrar çıkış yakalayabilmek adına zor bir deplasmana gidiyoruz. Oradan alacağımız puan veya puanlardan sonra içeride Kasımpaşa’yı ağırlayacağız." diye konuştu.

Ligin en genç yaş ortalamasına sahip takımlarından biri olduklarına dikkati çeken Özcan, "Ligde, 23 yaş ortalamasıyla oynayan bir kulübüz. Genç yaşta oynayan ve Türkiye'nin izlemesini istediğimiz birkaç oyuncumuz var; özellikle 20 yaşındaki kaleci Onur Tekin, forvet Kıvanç Kaya ve sağ açığımız Kerem Pala. İnşallah Kasımpaşa maçında hocamızın da şans vermesi durumunda tüm Türkiye bu yetenekleri izleyecek." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçını heyecanla beklediklerini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı Çorum'da ağırlamak bizi son derece memnun edecek. Kendilerini en iyi şekilde, Çorumluya, Çorumspor'a yakışacak şekilde bir misafirperverlikle ağırlayıp, inşallah elleri boş bir şekilde göndererek tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Çorumspor taraftarları da inşallah kısa yıllar içerisinde bu tür Süper Lig ekiplerini çokça izleyecekler. Çünkü bizim hedefimiz ve vizyonumuz Çorumspor'un bir an önce Süper Lig'deki yerini alması. Tarihinde bu hiç olmadı ama bizim bir an önce oraya çıkmamız gerekiyor. Çok ciddi sponsorlarımız var. Onların da verdiği destekle çok kısa sürede Süper Lig takımlarını bu memlekete izleteceğimizi düşünüyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Yeni Çorumspor ile Kasımpaşa arasındaki tek maç eleme usulüne göre oynayacak karşılaşma, 24 Eylül Salı saat 13.00'te Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda yapılacak.

(AA)