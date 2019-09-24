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Kasımpaşa ile Kupa mesaisi

Yeni Çorumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur Eleme maçında bugün Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı konuk edecek. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek.

Kasımpaşa ile Kupa mesaisi

Yeni Çorumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur Eleme maçında bugün Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı konuk edecek. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek.

24 Eylül 2019 Salı 00:20
Kasımpaşa ile Kupa mesaisi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 3.sıraya yerleşen Yeni Çorumspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

İstanbul deplasmanından 1-0’lık Sancaktepe Futbol Kulübü galibiyetiyle dönerek haftayı moralli kapatan Yeni Çorumspor, bugün Süper Lig ekibi Kasımpaşa karşısında adını 4.tura yazdırmak için mücadele edecek. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig takımlarıyla oynadığı Türkiye Kupası maçlarında mücadeleci futboluyla dikkat çeken Yeni Çorumspor’un bugünkü maçta sahaya ideale yakın bir kadro ile çıkacağı açıklandı.

Lige kötü başlayan ve geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Kasımpaşa da Çorum’a moralli geldi. İstanbul ekibinin Yeni Çorumspor’a karşı rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Yeni Çorumspor’la Kasımpaşa arasında bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını ise yine Ankara bölgesinden Utku Tunavelioğlu ile Anıl Usta yapacak. Ankara bölgesinden Gürel Uzuner de maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

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