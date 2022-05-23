Kargıserispor Başkanı Dümenci: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

Kulüp Başkanı Kemal Dümenci, yaptığı açıklamada, duruma tepki gösterirken, Türk futbolunun gelişmemesindeki en büyük etkenin, sporun paydaşları olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Dümenci'nin, açıklamaları şöyle: Saygı değer Kargılılar ve Çorum spor kamuoyuna...

İyisiyle, kötüsüyle Çorum futbol camiası içerisinde mücadele ettiğimiz ilk sezonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Tüm sezon boyunca, taraftarımızla, sporcu kardeşlerimizle ve yönetimimizle, elimizden geldiğince sporun dürüstlük, centilmenlik anlayışı içerisinde sporcu ahlakı çerçevesinde mücadele etmeye çalıştık.

ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Bu dokuz maçlık periyot içerisinde bir sürü şey öğrendik, onlarca tecrübe edindik. Çorum sporu adına, güzel şeyler yaşayıp, umutlandığımız anlar da oldu, rezaletin daniskası denecek, spor ahlakıyla yakından uzaktan alakası olmayan şeyler yaşayıp, umudumuzu kaybettiğimiz de oldu. Ve sonuçta, 1 gol averajla üst lige çıkmayı başaramadık.

Öğrendik diyoruz; Mesela; il takımında futbolcu ya da hocaysanız, hakeme, yüzüne karşı galiz küfürler edebilir, kart görmeden yumruk atabilir, üzerine yürüyebilirmişsiniz. Ama, Kargı gibi uzak bir ilçe takımıysanız, hocanız 'Hoca sana küfrediyor, bir şey yapmayacak mısın?' derse, sarı kart yermiş, bunu öğrendik. Daha ne diyelim kadı hırsız olmuşsa.

Yahu, biz sarı kart gören futbolcunun numarasının değiştiğini bile öğrendik bu Çorum'da. Daha ne diyelim, kadı hırsız olmuşsa.

Ya da, Kargı'da futbolcuysanız, gole giderken ceza sahası içerisinde önünüze rakip savunma oyuncusu yedek topu atarsa, oyun durdurulmazmış, hatta, kart bile görmezmiş, bunu da öğrendik. Daha ne diyelim, kadı hırsız olmuşsa.

Sezon boyunca, Kargı'da bir tek maçta, bir tek kişi tarafından hakeme küfredildi ve polise şikâyet edildi, öğrendiklerimizden sonra, diğer statlar gibi tüm seyirci etmediği için, özür bile diledik. Daha ne yapalım, kadı hırsız olmuşsa.

EN BÜYÜK ENGEL, PAYDAŞLAR

Sezonun sonunda öğrendik ki, Türk sporunun gelişmemesinin nedeni yetenekli sporcu eksikliği değilmiş. Futbolun gelişmemesinin sebebi, futbolun paydaşlarıymış.

Kim bu paydaşlar derseniz; Öncelikle, yönetenlerden, daha son maç oynanmadan, tertip kurulu kararı olmadan, maçın sonucu belli olmadan, maçta neler yaşanacağı bilinmeden, sonraki hafta neler yaşanacağı belli değilken, daha 9 haftada maç sahasına ikincilik kupasını getirip, yangından mal kaçırır gibi, sahada 22.05.2022 tarihinde kupayı verip, 23.05.2022 tarihli sahte karar açıklayanlardan bahsediyoruz.

Ve demek ki, maçın sonucunu, oynanmadan Çorum'da herkes biliyormuş da, bir tek biz bilmiyormuşuz diyoruz.

HAKKIMIZ HARAM OLSUN

Bir diğer paydaş olan hakemlerin durumunu ise sadece bir cümleyle anlatmak bile yeterli olacaktır aslında. Bu hafta, iki rakibimizin maçını yöneten, Türk siyasetinin en dürüst geçmiş başbakanlarından biriyle aynı soyadını taşıyan, menfaat bezirgânı, emek hırsızı hakem beyefendi, maç sonunda helallik istemiş. Biz mağdur olan takım olarak, size de, sizi yönetenlere de, hakkımızı helal etmiyoruz arkadaşım. Sahada kan ter içinde kalan o çocukların hakkı son damlasına kadar sana ve size haram olsun.

Lafı fazla uzatmadan, sözlerimi, maç oynanmadan sonucunu bilme yeteneği sahibi, sahada iki yedek kulübesine de gidip, 'beraberlik size yetiyor' diyen spor yöneticilerine de, sahada rezaleti, her türlü kepazeliği yaşatıp, sonra da helallik isteyen emek hırsızı, menfaat bezirgânı hakeme de, maçın berabere bitmesi için emek sarf eden tüm futbol aktörlerine de, bize öğrettikleri her şey için teşekkür ederek bitirmek istiyorum.

SPORCULARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Son olarak da, futbolcularımdan, bu kepazeliklerin, ahlaksızca ahbap-çavuş ilişkilerinin içerisinde, haksızca, emeğinizin çalınmasına engel olamadığım için, bu yaşananları hesaplayamayıp, sizleri güzel şeyler olabileceğine dair umutlandırdığım için özür diliyorum.

Yeni sezonda, bu çürümüş, kokuşmuş ortamın içerisinde olup, olmama kararını da siz karakteriyle gurur duyduğum, bu ortamdaki tek güzellik olarak gördüğüm sporcu kardeşlerime bırakıyorum."

(Hüseyin AŞKIN)

