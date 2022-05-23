Son Dakika

Kargıserispor Başkanı Dümenci: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

BELTAŞ A.Ş. 2.Amatör Küme'de, son haftaya 2.sırada girmesine rağmen, Oğuzlar Belediye'nin son hafta Alaca'ya gitmeyeceğinin açıklanmasıyla 1.Amatör Küme'ye yükselme şansını kaybeden Kargıserispor'dan zehir zemberek bir açıklama geldi.

Spor 23.05.2022, 19:35
29
Kargıserispor Başkanı Dümenci: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

Kulüp Başkanı Kemal Dümenci, yaptığı açıklamada, duruma tepki gösterirken, Türk futbolunun gelişmemesindeki en büyük etkenin, sporun paydaşları olduğuna vurgu yaptı.
Başkan Dümenci'nin, açıklamaları şöyle: Saygı değer Kargılılar ve Çorum spor kamuoyuna...
İyisiyle, kötüsüyle Çorum futbol camiası içerisinde mücadele ettiğimiz ilk sezonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Tüm sezon boyunca, taraftarımızla, sporcu kardeşlerimizle ve yönetimimizle, elimizden geldiğince sporun dürüstlük, centilmenlik anlayışı içerisinde sporcu ahlakı çerçevesinde mücadele etmeye çalıştık.
ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK
Bu dokuz maçlık periyot içerisinde bir sürü şey öğrendik, onlarca tecrübe edindik. Çorum sporu adına, güzel şeyler yaşayıp, umutlandığımız anlar da oldu,  rezaletin daniskası denecek, spor ahlakıyla yakından uzaktan alakası olmayan şeyler yaşayıp, umudumuzu  kaybettiğimiz de oldu. Ve sonuçta, 1 gol averajla üst lige çıkmayı başaramadık.
Öğrendik diyoruz; Mesela; il takımında futbolcu ya da hocaysanız, hakeme, yüzüne karşı galiz küfürler edebilir, kart görmeden yumruk atabilir, üzerine yürüyebilirmişsiniz. Ama, Kargı gibi uzak bir ilçe takımıysanız, hocanız 'Hoca sana küfrediyor, bir şey yapmayacak mısın?' derse, sarı kart yermiş, bunu öğrendik. Daha ne diyelim kadı hırsız olmuşsa.
Yahu, biz sarı kart gören futbolcunun numarasının değiştiğini bile öğrendik bu Çorum'da. Daha ne diyelim, kadı hırsız olmuşsa.
Ya da, Kargı'da futbolcuysanız, gole giderken ceza sahası içerisinde önünüze rakip savunma oyuncusu yedek topu atarsa, oyun durdurulmazmış, hatta, kart bile görmezmiş, bunu da öğrendik. Daha ne diyelim, kadı hırsız olmuşsa.
Sezon boyunca, Kargı'da bir tek maçta, bir tek kişi tarafından hakeme küfredildi ve polise şikâyet edildi, öğrendiklerimizden sonra,  diğer statlar gibi tüm seyirci etmediği için, özür bile diledik. Daha ne yapalım, kadı hırsız olmuşsa.
EN BÜYÜK ENGEL, PAYDAŞLAR
Sezonun sonunda öğrendik ki, Türk sporunun gelişmemesinin nedeni yetenekli sporcu eksikliği değilmiş. Futbolun gelişmemesinin sebebi, futbolun paydaşlarıymış.
Kim bu paydaşlar derseniz; Öncelikle, yönetenlerden, daha son maç oynanmadan, tertip kurulu kararı olmadan, maçın sonucu belli olmadan, maçta neler yaşanacağı bilinmeden, sonraki hafta neler yaşanacağı belli değilken, daha 9 haftada maç sahasına ikincilik kupasını getirip, yangından mal kaçırır gibi, sahada 22.05.2022 tarihinde kupayı verip, 23.05.2022 tarihli sahte karar açıklayanlardan bahsediyoruz.
Ve demek ki, maçın sonucunu, oynanmadan Çorum'da herkes biliyormuş da, bir tek biz bilmiyormuşuz diyoruz.
HAKKIMIZ HARAM OLSUN
Bir diğer paydaş olan hakemlerin durumunu ise sadece bir cümleyle anlatmak bile yeterli olacaktır aslında. Bu hafta, iki rakibimizin maçını yöneten,  Türk siyasetinin en dürüst geçmiş başbakanlarından biriyle aynı soyadını taşıyan, menfaat bezirgânı, emek hırsızı hakem beyefendi, maç sonunda helallik istemiş. Biz mağdur olan takım olarak, size de, sizi yönetenlere de, hakkımızı helal etmiyoruz arkadaşım. Sahada kan ter içinde kalan o çocukların hakkı son damlasına kadar sana ve size haram olsun.
Lafı fazla uzatmadan, sözlerimi,  maç oynanmadan sonucunu bilme yeteneği sahibi, sahada iki yedek kulübesine de gidip, 'beraberlik size yetiyor' diyen spor yöneticilerine de, sahada rezaleti, her türlü kepazeliği yaşatıp, sonra da helallik isteyen emek hırsızı, menfaat bezirgânı hakeme de, maçın berabere bitmesi için emek sarf eden tüm futbol aktörlerine de, bize öğrettikleri her şey için teşekkür ederek bitirmek istiyorum.
SPORCULARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM
Son olarak da, futbolcularımdan, bu kepazeliklerin, ahlaksızca ahbap-çavuş ilişkilerinin içerisinde, haksızca, emeğinizin çalınmasına engel olamadığım için, bu yaşananları hesaplayamayıp, sizleri güzel şeyler olabileceğine dair umutlandırdığım için özür diliyorum.
Yeni sezonda, bu çürümüş, kokuşmuş ortamın içerisinde olup, olmama kararını da siz karakteriyle gurur duyduğum, bu ortamdaki tek güzellik olarak gördüğüm sporcu kardeşlerime bırakıyorum."
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@