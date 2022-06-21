Karatecilerin kuşak sınavı heyecanı

2022 yılı karate 2. dönem kuşak sınavı 120 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 50 sporcu beyaz kemerden sarı kemere, 20 sporcu sarı kemerden turuncu kemere, 25 sporcu turuncu kemerden yeşil kemere, 10 sporcu yeşil kemerden mavi kemere, 5 sporcu mavi kemerden kahverengi kemere, 10 sporcu kahverengi kemerden siyah kemere geçmek için mücadele verdi. Sınav sonrasında 120 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Karate takımının kuşak sınavı sonrasında Mevlana Spor Salonu’nda terfi töreni yapıldı. Törene sporcu ve ailelerin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Sporun ve gençliğin her alanında yer alan Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Çağlar, “Böyle bir belediye ile birlikte çalışmaktan çok memnunun. Gençliğe ve spora verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarına değer veren ve spor yapmaları için onlara destek veren aileleri de kutluyorum.” dedi.

BAŞKAN AŞGIN: “SPORDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATIYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında sporcuları tebrik etti. Başkan Aşgın, “Spor İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde antrenör, kulüp, sporcu ve ailelerin birlikteliği büyük başarılara imza atıyoruz. Diğer spor branşlarında olduğu gibi karatede de birçok Türkiye derecemiz oldu. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Gençlik ve sporla ilgili hizmetlerimizi hep birlikte çok daha yukarılara taşıyacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar başarılı sporculara kuşaklarını takdim etti.

KÜÇÜK SPORCULARDAN BAŞKAN AŞGIN’A YOĞUN İLGİ

Karate kuşak sınavı terfi törenine katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, burada sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tören sonunda fotoğraf çektirmek için sıraya giren sporcular uzun süre Başkan Aşgın’ı salondan göndermedi. Ailelerin isteğini geri çevirmeyen Aşgın, hatıra fotoğrafı için sporcularla tek tek objektif karşısına geçti.