Karatecilerden madalya yağmuru

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri, hafta onunda Samsun’da düzenlenen İllerarası Karate Turnuvasında 26 madalya, 10 da kupa kazandılar.

Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler (bay-bayan) olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuvaya Çorum’un yanı sıra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Kayseri’den takımlar katıldı.

Turnuvada Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri 5 birincilik, 6 ikincilik, 15 de üçüncülük madalyası kazandılar. Bu doğrultuda, 2002-2003 doğumlu erkekler 68 kiloda Muharrem Buğra Şanlı, 2007-2008 doğumlu bayanlar 40 kiloda Çiğdem Akyol, erkekler 50 kiloda Emirhan Dertli, 55 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ve 2011doğumlu bayanlar katada Ceren Naz Arslantaş birinci oldular.

2002-2003 doğumlu bayanlar 53 kiloda Berfin Ayas, erkekler +76 kiloda Taha Tekin, 2007-2008 doğumlu erkekler 35 kiloda Ahmet Salih Sarıoğlu, 40 kiloda Umut Kaan Kaymak, 2009 doğumlu erkekler 30 kiloda Yiğit Gözübüyük ve 2010 doğumlu bayanlar 30 kiloda Ela Öztürk ikinciliği elde ettiler.

2004-2005 doğumlu bayanlar katada Cemre Berra İncer, 54 kiloda bayan kumitede yine Cemre Berra İncer, 2004-2006 doğumlu bayan kumite 54 kiloda Ayten Ceren Sinan, erkek kumite 63 kiloda Erdem Çetinkaya, 2007-2008 doğumlu sporcular bay katada Kutay Tekin, bay kumite 35 kiloda Mehmet Celal Sak, 40 kiloda Asaf Bekir İncer ile Kutay Tekin, 45 kiloda Hamza Alpman, +60 kiloda Salih Balcı, 2009 doğumlu bay kumite 30 kiloda Kayra Yağlı, 2010 doğumlu bay kumite 30 kiloda Efe Eşber Kurşun, bayan kumite 30 kiloda Ravza Elif Türk, 2011 doğumlu bayan katada Zeynep Sude Kabadayı ile erkek katada Metin Badak ise üçüncü oldular.

Takımlar genel klasmanında ise, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 2 birincilik, 4 ikincilik, 4 de üçüncülük olmak üzere 10 kupa kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)