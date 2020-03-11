Karatecilerden madalya yağmuru

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Avrasya Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları fırtına gibi esti. Çorumlu karateciler, 5 birincilik, 1 ikincilik, 3 de üçüncülük madalyası kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 9 yaş kumite 30 kiloda Metin Badak, 11 yaş kumite 45 kiloda Kayra Yağlı, 12 yaş kumite 37 kiloda Mehmet Celal Sak, 42 kiloda Kutay Tekin ve 13 yaş kumite 40 kiloda Asaf Bekir İncer birinci oldular.

Umut Kaan Kaymak 13 yaş kumite 40 kiloda ikinciliği elde ederken, 9 yaş +30 kiloda Ceren Naz Arslantaş, 13 yaş kumite 45 kiloda Hamza Alpman ve 13 yaş kumite +55 kiloda Kerem Tuğra Yağlı da üçüncü oldular.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Kerem Tuğra Yağlı, Umut Kaan Kaymak, Kutay Tekin ve Asaf Bekir İncer’den oluşan 12-13 yaş erkek kumite takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Zeynep Sude Kabadayı, Ceren Naz Arslantaş ve Hiranur Erbab’dan oluşan 8-9 yaş bayan kumite takımı ise üçüncülüğü elde etti.