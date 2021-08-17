Karatecilerden 12 madalya

Samsun’da düzenlenen İllerarası Karate Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 12 madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan İllerarası Karate Şampiyonası 14-15 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Kutay Tekin 50 kiloda, Kayra Yağlı 55 kiloda, Yiğit Gözübüyük 37 kiloda, Yağız Gözübüyük 42 kiloda, Kerem Yağlı 70 kiloda ve Zeynep Kabadayı 40 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, Hamza Alpman 52 kiloda, Ceren Naz Arslantaş ise 40 kiloda ikinci olmayı başardı. 54 kiloda mücadele eden Mina Nefin Demirci, 52 kiloda Umut Kaan Kaynak ve Asaf Bekir İncer ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)