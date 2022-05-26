Karateciler finalde
Düzce’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Yarı Final Birinciliği’nde Çorum erkek takımı üçüncü olarak finale yükselmeyi başardı.
Spor 26.05.2022, 00:20
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Yarı Final Grup Birinciliği 23-26 Mayıs tarihleri arasında Düzce’de yapıldı. Ahmet Emin Demir, Kayra Yağlı, Kutay Tekin, Ahmet Karakaya, Rıdvan Cennet ve Metehan Höçük oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum erkek takımı müsabakalar sonunda üçüncü olarak finale yükselmeyi başardı.
Çağla Gezer, Ela Öztürk ve İkranur Çoban oyuncu grubundan oluşan Çorum kız takımı ise beşinci olarak finallere gitmeyi kıl payı kaçırdı.
(Rıfat KARA)
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