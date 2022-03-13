Karateci Kerem Tuğra Yağlı Türkiye ikincisi

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Liseli Gençler Karate Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporculardan Kerem Tuğra Yağlı gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi adına, 74 kilo kumite dalında mücadele eden ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Kerem Tuğra Yağlı, Türkiye ikinciliğini elde ederek büyük bir başarı kazanırken, Çorum’a gümüş madalya kazandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

