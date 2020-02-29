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“Kararlı ve inançlıyız”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, yarın Tarsus İdmanyurdu ile oynayacakları maçı kazanıp yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederken, kazanmak için ellerinden gelini yapacakların söyledi.

“Kararlı ve inançlıyız”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, yarın Tarsus İdmanyurdu ile oynayacakları maçı kazanıp yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederken, kazanmak için ellerinden gelini yapacakların söyledi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 00:08
“Kararlı ve inançlıyız”

“Yenilenler değil, vazgeçenler kaybeder” ifadesini kullanan Ersin Küçükoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sakat ve cezalı oyuncularımızın yanı sıra maçta oynayacak tüm futbolcularımızla iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bu kritik maçta hem camiamız, hem de kulübümüz adına elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Geçmişi geride bıraktık, artık önümüze bakıyoruz. Bizim için her maç final. Tüm oyuncular ve bizler, sahada en iyi sonucu almak için motive olmuş durumdayız. İnşallah geleceğimiz için iyi bir başlangıç olur. Çok inançlı ve kararlıyız. Böyle de devam edecek. Yenilenler değil, vazgeçenler kaybeder” şeklinde konuştu.

Takımın başında ilk maçına çıkacak olan Ersin Küçükoğlu, ayrıca İdlib’de şehit olan askerlerimize rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı ve sabır dilerken, yaralı askerlerimiz için de şifa diledi.

(Rıfat KARA)

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