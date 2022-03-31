Karapıçak, Somaspor maçını taraftarların arasında seyretti
Çorum FK’nın, Somaspor’la, sahasında oynadığı maçı, MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak da izledi.
Spor 31.03.2022, 18:19
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Karapıçak, şeref tribünü yerine, maraton tribününü tercih ederken, karşılaşmayı, partili yöneticilerle birlikte, maraton tribününden izledi. Zaman zaman tezahüratlara eşlik edip takımı alkışlayan Karapıçak, taraftarların sevgi gösterilerine de aynı sıcaklıkta karşılık verdi.
İl başkanı Karapıçak, taraftarlarla birlikte maç seyretmenin daha keyifli olduğunu ifade ederken, Çorum FK’ya play-off yolunda başarı dileklerinde bulundu.
(Hüseyin AŞKIN)
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