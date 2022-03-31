Karapıçak, Somaspor maçını taraftarların arasında seyretti

Karapıçak, şeref tribünü yerine, maraton tribününü tercih ederken, karşılaşmayı, partili yöneticilerle birlikte, maraton tribününden izledi. Zaman zaman tezahüratlara eşlik edip takımı alkışlayan Karapıçak, taraftarların sevgi gösterilerine de aynı sıcaklıkta karşılık verdi.

İl başkanı Karapıçak, taraftarlarla birlikte maç seyretmenin daha keyifli olduğunu ifade ederken, Çorum FK’ya play-off yolunda başarı dileklerinde bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)

