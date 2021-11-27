‘Karadeniz’de zorlu gün

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 15.hafta maçında bugün zirve ortağı Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda karşılaşacak.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılıp zirvenin 5 puan gerisine düşen Çorum FK, henüz yenilgisi bulunmayan Hekimoğlu Trabzon karşısında galibiyet hedefliyor. Dün yaptığı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-siyahlı ekipte, Berkay Can ve Mehmet Gürkan’ın sakatlıkları sürüyor. Murat Yıldırım ise sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

Sakaryaspor’la zirveyi paylaşan Hekimoğlu Trabzon’da da hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Karadeniz ekibinde, zorlu karşılaşma öncesinde H.İbrahim, Ahmet, Mustafa ve Y.Emre’nin sakatlıkları bulunuyor.

32 puanlı zirve ortağı Hekimoğlu Trabzon’la 27 puanlı 4.sıradaki Çorum FK arasında bugün Trabzon’daki Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak maçı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Özgür Reha Alıcı yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Özgür Reha Alıcı’nın yardımcılıklarını ise Kahramanmaraş bölgesinden Adem Şahan ve Mustafa Onur Özgenç yapacak. Hatay bölgesinden Erhan Kaya da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

