Karabuga, Türkiye şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programı gereğince, Sivas’ta düzenlenen U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda, Belediye İskilipspor güreşçilerinden Ferhat Yiğit’tin 71 kiloda ikinci olmasının ardından, aynı kulüpten, 51 kiloda Mustafa Karabuga şampiyonluğa ulaştı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen ve 55 ilden 750 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada, 51 kiloda mücadele eden Mustafa Karabuga, elemelerdeki tüm rakiplerini yenip, finale yükselmişti. Önceki akşam, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Cihangir Kekeç ile Türkiye şampiyonluğu maçına çıkan Karabuga, rakibini mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk ipini göğüsledi. Böylece, Ferhat Yiğit’in de ikinci olmasıyla birlikte Çorumlu güreşçilerin şampiyonada kazandıkları madalya sayısı ikiye çıktı.

Mustafa Karabuga ve Ferhat Yiğit, 2022 yılı içerisinde düzenlenecek uluslararası turnuvalarda, Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)

