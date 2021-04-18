Karabuğa şampiyon, Battal Türkiye ikincisi

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve aynı zamanda Milli Takım seçmesi niteliği taşıyan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Antalya-Kemer’de devam ediyor. Şampiyonaya İskilip Belediyespor Kulübü adına katılan iki güreşçi derece yaptı.

45 kiloda mücadele eden Mustafa Karabuğa ve Yunus Emre Battal, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldiler. İskilipli iki güreşçi, finalde Türkiye şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakayı Mustafa Karabuğa kazandı ve şampiyon oldu. Yunus Emre Battal ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

KARABUĞA, MACARİSTAN VİZESİ ALDI

Türkiye şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde eden Mustafa Karabuğa, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye ikincisi olan Yunus Emre Battal ise Balkan Şampiyonasında milli mayoyu giyme hakkı elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)

