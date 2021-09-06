Kaptandan kötü haber! Umut, 1 ay yok
Çorum FK’nın geçtiğimiz Cuma günü akşam yapılan antrenmanında sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusu Umut Kaya’nın sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.
Spor 06.09.2021, 20:09
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Sol ayak bileği burkulan ve bu yüzden Diyarbekirspor maçında forma giyemeyen Umut Kaya’nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Bileğindeki ödem büyük ölçüde dağılan Umut Kaya’nın tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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