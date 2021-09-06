Kaptandan kötü haber! Umut, 1 ay yok

Sol ayak bileği burkulan ve bu yüzden Diyarbekirspor maçında forma giyemeyen Umut Kaya’nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bileğindeki ödem büyük ölçüde dağılan Umut Kaya’nın tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

(Hüseyin AŞKIN)

