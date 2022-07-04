Kamp Bolu’da

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip yeni sezon öncesi ilk antrenmanı 15 Temmuz Cuma günü, saat 17.00’de kendi tesislerinde yapacak. İlk etap hazırlık dönemini kendi tesislerinde yapacak olan Çorum FK, sezon başı kampını ise Bolu’da gerçekleştirecek.

Bolu kampı için tarih henüz netleşmezken, 8-19 Ağustos veya 9-20 Ağustos tarihleri düşünülüyor. Kamp ise, Von Resort Otel’in tesislerinde gerçekleştirilecek.

(Hüseyin AŞKIN)

