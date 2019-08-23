Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95394
ALTIN
277.644
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0657
EURO
6.3865

Kamp bitti

Yeni Çorumspor’un 13 Ağustos’ta başlayan Bolu kampı dün sabah yapılan antrenmanla bitti.

Kamp bitti

Yeni Çorumspor’un 13 Ağustos’ta başlayan Bolu kampı dün sabah yapılan antrenmanla bitti.

23 Ağustos 2019 Cuma 01:00
Kamp bitti

Kırmızı-Siyahlılar, kamptaki son antrenmanı dün sabah yaptılar. Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda Teknik Direktör Bahri Kaya kuvvet çalışması yaptırdı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanla birlikte Bolu kampı sona erdi.

Öğle saatlerinde Termal Otel’den çıkış yapıp direkt Çorum’a dönen Yeni Çorumspor, yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da sürdürecek. Teknik direktör Bahri Kaya bugün sabah antrenman eksiği olan futbolcuların özel bir program uygulayacaklarını, akşam ise tüm takımın çalışacağını söyledi.

İlgili Haberler
Engin Ayan yeniden aday
Engin Ayan yeniden aday
“Çorum’a hizmet eden bu kulübü umursamayan herkese teşekkürler”
“Çorum’a hizmet eden bu kulübü umursamayan herkese teşekkürler”
“Lige kadar daha iyi duruma geliriz”
“Lige kadar daha iyi duruma geliriz”
“İyice tıkandık”
“İyice tıkandık”
Erok maçı da berabere: 1-1
Erok maçı da berabere: 1-1
Feyyaz Bayrak’a milli takım seçmelerinde bir görev daha
Feyyaz Bayrak’a milli takım seçmelerinde bir görev daha
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim