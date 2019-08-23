Kamp bitti

Kırmızı-Siyahlılar, kamptaki son antrenmanı dün sabah yaptılar. Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda Teknik Direktör Bahri Kaya kuvvet çalışması yaptırdı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanla birlikte Bolu kampı sona erdi.

Öğle saatlerinde Termal Otel’den çıkış yapıp direkt Çorum’a dönen Yeni Çorumspor, yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da sürdürecek. Teknik direktör Bahri Kaya bugün sabah antrenman eksiği olan futbolcuların özel bir program uygulayacaklarını, akşam ise tüm takımın çalışacağını söyledi.