Kalede “korsan” var

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK’nın önceki gün yaptığı antrenmandaki kaleci çalışması ilgi çekti.

Kaleci antrenörü Alper Acar nezaretinde özel bir antrenman yapan kaleciler, korsan göz bandı taktılar ve tek gözleri kapalı şekilde çalıştılar. Kaleci antrenmanı diğer futbolcuların da ilgisini çekerken, kalecilerin bir hayli neşeli oldukları görüldü.

Tek gözü kapalı yapılan antrenmanların, reaksiyon ve algılama gücünü en üst seviyeye çıkarttığı ve son derece verimli bir çalışma olduğu belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)